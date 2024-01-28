Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi, Minggu (28/1/2024). Awan panas guguran dengan material vulkanik meluncur sejauh 1.500 meter. Luncuran mengarah ke barat daya atau ke hulu Kali Bebeng.

Aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih ditetapkan pada Level 3 atau Siaga. Warga khususnya di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News