Menteri Ekonomi dan Kreatif asal PPP, Sandiaga Uno menyatakan akan bertahan hingga masa kerja pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Hal itu disampaikan Sandiaga uno saat merayakan Harlah PPP ke-51 di Sekertariat DPC PPP Majalengka, Minggu (28/1/2024).

Menurutnya menteri asal PPP tidak akan ikut mundur seperti isu dari partai lain.

Reporter: Mohamad Zeni Johadi Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

