Mengaku Solid ke Pemerintahan Jokowi, Sandiaga Uno Tak akan Mundur hingga Akhir Masa Jabatan

Mohamad Zeni Johadi, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 18:54 WIB
Menteri Ekonomi dan Kreatif asal PPP, Sandiaga Uno menyatakan akan bertahan hingga masa kerja pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Hal itu disampaikan Sandiaga uno saat merayakan Harlah PPP ke-51 di Sekertariat DPC PPP Majalengka, Minggu (28/1/2024).
 
Menurutnya menteri asal PPP tidak akan ikut mundur seperti isu dari partai lain. 
 
