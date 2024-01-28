Menteri Ekonomi dan Kreatif asal PPP, Sandiaga Uno menyatakan akan bertahan hingga masa kerja pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Hal itu disampaikan Sandiaga uno saat merayakan Harlah PPP ke-51 di Sekertariat DPC PPP Majalengka, Minggu (28/1/2024).
Menurutnya menteri asal PPP tidak akan ikut mundur seperti isu dari partai lain.
Reporter: Mohamad Zeni Johadi
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
