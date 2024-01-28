...

Ditemani Krisdayanti, Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Kota Malang

Gisellya Noorrahma, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 14:17 WIB
A A A
Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh kembali melakukan blusukan di Jatim. Siti Atikoh menyambangi Pasar Rakyat Oro Oro Dowo Malang, Jatim, Minggu (28/1).
 
Siti Atikoh ditemani oleh beberapa politikus PDIP. Seperti Krisdayanti, Sri Untari dan Dewanti Rumpoko.
 
Dalam kunjungannya, Atikoh membeli beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan putih. Menurut Atikoh, pasar kali ini berbeda dari sebelumnya.
 
Dirinya menilai pasar ini bersih dan banyak bahan pokok segar berkualitas. 
 
Reporter: Gisellya Noorrahma
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini