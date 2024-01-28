Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh kembali melakukan blusukan di Jatim. Siti Atikoh menyambangi Pasar Rakyat Oro Oro Dowo Malang, Jatim, Minggu (28/1).

Siti Atikoh ditemani oleh beberapa politikus PDIP. Seperti Krisdayanti, Sri Untari dan Dewanti Rumpoko.

Dalam kunjungannya, Atikoh membeli beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan putih. Menurut Atikoh, pasar kali ini berbeda dari sebelumnya.

Dirinya menilai pasar ini bersih dan banyak bahan pokok segar berkualitas.

Reporter: Gisellya Noorrahma

Produser: Akira AW

