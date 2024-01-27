...

Pejalan Kaki Tewas Tersambar KRL Commuter Line Jurusan Tangerang-Jakarta

Miftahul Ghani, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 20:00 WIB
Seorang pejalan kaki yang berjalan di perlintasan kereta saat hujan tewas tersambar KRL Commuter Line. Korban tersambar KRL Commuterline jurusan Tangerang-Jakarta dan tewas dengan luka parah di bagian kepala.
 
Insiden terjadi karena korban tak mendengar bunyi klakson kereta yang akan melintas dan peringatan dari warga. Petugas dari Polsek Cengkareng mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke RS Polri Kramat Jati.
 
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

