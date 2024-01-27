Seorang pejalan kaki yang berjalan di perlintasan kereta saat hujan tewas tersambar KRL Commuter Line. Korban tersambar KRL Commuterline jurusan Tangerang-Jakarta dan tewas dengan luka parah di bagian kepala.

Insiden terjadi karena korban tak mendengar bunyi klakson kereta yang akan melintas dan peringatan dari warga. Petugas dari Polsek Cengkareng mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke RS Polri Kramat Jati.

