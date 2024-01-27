...

Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Investasi Bodong Viral Blast Global di Thailand

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 19:30 WIB
Tersangka kasus investasi bodong sekaligus pendiri robot trading Viral Blast Global, Putra Wibowo ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri di Bangkok, Thailand.
 
Tersangka yang buron selama 2 tahun ini langsung digiring ke Bareskrim Polri saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/1/2024) pagi. Putra Wibowo diringkus berdasarkan red notice yang diterbitkan oleh Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan adanya pelanggaran keimigrasian.
 
Putra Wibowo merupakan 1 dari 4 tersangka kasus investasi bodong berkedok robot trading dengan total kerugian Rp1,8 triliun. Penyidik hingga saat ini masih menelusuri sejumlah aset tersangka yang dibeli dengan uang hasil kejahatan.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

