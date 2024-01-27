Tersangka kasus investasi bodong sekaligus pendiri robot trading Viral Blast Global, Putra Wibowo ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri di Bangkok, Thailand.

Tersangka yang buron selama 2 tahun ini langsung digiring ke Bareskrim Polri saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/1/2024) pagi. Putra Wibowo diringkus berdasarkan red notice yang diterbitkan oleh Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan adanya pelanggaran keimigrasian.

Putra Wibowo merupakan 1 dari 4 tersangka kasus investasi bodong berkedok robot trading dengan total kerugian Rp1,8 triliun. Penyidik hingga saat ini masih menelusuri sejumlah aset tersangka yang dibeli dengan uang hasil kejahatan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News