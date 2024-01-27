Sebuah truk muatan karton terguling di kawasan Pancoran, Sabtu (27/1/2024) pagi tadi. Petugas Unit Laka Lantas PMJ yang tiba di lokasi langsung mengerahkan mobil derek.

Setelah berjibaku selama kurang lebih setengah jam, truk yang terguling akhirnya berhasil dievakuasi ke posisi semula.

Kecelakaan diduga karena truk hilang kendali usai disalip oleh pengendara motor. Satu orang pengemudi truk mengalami luka di bagian kaki.

Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan parah.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

