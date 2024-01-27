...

Melihat Hajatan Rakyat Bareng Ganjar Pranowo di Semarang, Puluhan Ribu Orang Rela Kehujanan

Ravie Wardani, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 09:40 WIB
Puluhan ribu orang rela hujan-hujanan saat menghadiri acara Hajatan Rakyat bareng Ganjar Pranowo. Acara ini digelar di Alun-alun Bung Karno, Kabupaten Semarang, Jumat (26/1/2024) malam.
 
Derasnya hujan tak membuat semangat para pendukung Calon Presiden nomer urut 3 tersebut. Sebaliknya, kondisi ini membuat mereka makin antusias.
 
Dalam kesempatan itu,Ganjar menyampaikan pesan damai kepada seluruh pendukungnya. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin.
 
Menurutnya, gagasan pemimpin bisa dilihat salah satunya lewat debat kandidat.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

