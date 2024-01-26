Beralih ke berita olahraga, pecinta sepakbola Tanah Air tentu saja kenal dengan sosok Pratama Arhan. Penyabet gelar pemain muda terbaik pada AFF 2021 lalu ini ternyata memiliki sederet kekayaan yang cukup fantastis. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda.

Pratama Arhan Alif lahir 21 Desember 2001 di Blora, Jawa Tengah. Arhan dikenal karena kemampuan lemparan dalam dengan jarak jauh. Arhan juga memiliki kemampuan mencetak gol melalui tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti.

Kecepatan, kreativitas, dan dedikasi yang dimiliki Arhan membantu klubnya meraih berbagai kemenangan. Arhan tampil perdana untuk Timnas Indonesia U-19 pada 2020 untuk menghadapi Piala Dunia U-20. Lalu, Arhan menerima panggilan untuk bergabung dengan Timnas senior Indonesia pada Mei 2021.

Penampilan gemilang di Piala AFF 2021 hingga menyabet gelar pemain muda terbaik, membuat Pratama Arhan menarik perhatian banyak klub. Hal itu mengantarkan Arhan bergabung bersama klub J2 League, Tokyo Verdy.

Dilansir dai beberapa sumber, pendapatan yang diperoleh Pratama Arhan dalam satu kali main mencapai 4-5 juta Yen per musim atau setara dengan Rp500 juta sampai Rp600 juta. Harga pasar Pratama Arhan pada April 2021 sebesar Rp1,2 miliar. Lalu pada Juni 2022, harga pasar Arhan melambung hingga nyaring angka Rp5,6 miliar.

Pratama Arhan melangsungkan pernikahan dengan Nurul Azizah atau biasa dipanggil Azizah Salsha di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang, pada Agustus 2023.

