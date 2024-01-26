Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengalami cedera betis. Dua laga Al Nassr dalam tur internasional di China harus ditunda.

Sejatinya tim asal Arab Saudi itu akan bertanding melawan Shanghai Shenhua pada 24 Januari, dan Zhejiang pada 28 Januari 2024.

Namun, cedera Ronaldo membuat dua laga tersebut diundur hingga waktu yang ditentukan. Pertemuan Ronaldo versus Lionel Messi juga terancam gagal.

Rencananya, Al Nassr dijadwalkan melakoni laga persahabatan melawan Inter Miami di Stadion Kingdom Arena, pada Jumat (2/2/2024) mendatang.

Produser: Febry Rachadi

(fru)

