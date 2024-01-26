...

Cristiano Ronaldo Alami Cedera, Duel Lawan Lionel Messi Terancam Gagal

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 11:30 WIB
Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengalami cedera betis. Dua laga Al Nassr dalam tur internasional di China harus ditunda. 
 
Sejatinya tim asal Arab Saudi itu akan bertanding melawan Shanghai Shenhua pada 24 Januari, dan Zhejiang pada 28 Januari 2024.
 
Namun, cedera Ronaldo membuat dua laga tersebut diundur hingga waktu yang ditentukan. Pertemuan Ronaldo versus Lionel Messi juga terancam gagal.
 
Rencananya, Al Nassr dijadwalkan melakoni laga persahabatan melawan Inter Miami di Stadion Kingdom Arena, pada Jumat (2/2/2024) mendatang.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

