Pemain Timnas Indonesia serentak menggeruduk kamar pelatih Shin Tae Yong usai memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Kamis (25/1/2024). Mereka bersukacita merayakan keberhasilan Indonesia mencetak sejarah pertama kalinya.

Semua itu tak terlepas dari hasil imbang 1-1 antara laga Kirgistan vs Oman di Grup F. Membuat Indonesia masuk ke dalam peringat ketiga terbaik.

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News