Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menaklukkan wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard di babak perempat final Indonesia Masters 2024.
Leo/Daniel sukses meraih kemenangan dengan rubber gim 21-14, 21-12 atas Lundgaard/Vestergaard di Istora Senayan, Jumat (26/1/2024)
Hasil tersebut membuat Leo/Daniel akan bertemu sesama wakil Indonesia di babak semifinal.
