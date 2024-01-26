...

Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Reaksi Pemain Timnas Indonesia di Hotel

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 09:01 WIB
Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah pertandingan antara Kirgistan melawan Oman berakhir imbang 1-1
 
Para pemain Timnas Indonesia bersorak sorai usai nobar laga tersebut di kamar hotel. Mereka bergembira dan merayakannya lolosnya Timnas Indonesia dengan loncat-loncatan di atas kasur
 
Momen itu diabadikan dari sejumlah story di Instagram beberapa pemain Timnas Indonesia
 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

Berita Terkait

