Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah pertandingan antara Kirgistan melawan Oman berakhir imbang 1-1

Para pemain Timnas Indonesia bersorak sorai usai nobar laga tersebut di kamar hotel. Mereka bergembira dan merayakannya lolosnya Timnas Indonesia dengan loncat-loncatan di atas kasur

Momen itu diabadikan dari sejumlah story di Instagram beberapa pemain Timnas Indonesia

