Terkena ranting pohon kabel bertegangan tinggi alami korsleting hingga mengeluarkan aliran listrik disertai api. Peristiwa terjadi di jalan poros Desa Padaelo, Mallawa, Maros, Sulawesi Tenggara yang merupakan lokasi longosor.

Beruntung peristiwa ini tidak sampai menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa KARENA saat terjadi ledakan tidak ada kendaraan yang melintas.

Sebelumnya, tebing setinggi 50 meter dilokasi kejadian longsor usai diguyur hujan deras dan menutup seluruh badan jalan.

Kontributor: Wahyu Ruslan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News