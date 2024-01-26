...

Tertimpa Pohon, Kabel Tegangan Tinggi Keluarkan Aliran Listrik Disertai Api di Maros

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 22:30 WIB
Terkena ranting pohon kabel bertegangan tinggi alami korsleting hingga mengeluarkan aliran listrik disertai api. Peristiwa terjadi di jalan poros Desa Padaelo, Mallawa, Maros, Sulawesi Tenggara yang merupakan lokasi longosor.
 
Beruntung peristiwa ini tidak sampai menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa KARENA saat terjadi ledakan tidak ada kendaraan yang melintas.
 
Sebelumnya, tebing setinggi  50 meter dilokasi kejadian longsor usai diguyur hujan deras dan menutup seluruh badan jalan.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan

(fru)

