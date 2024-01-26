Wapres Ma'ruf Amin merespon rencana Menkopolhukam Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Wapres mengatakan seorang menteri mempunyai hak untuk mundur dari kabinet.

Sementara untuk mengganti jika ada menteri yang mundur, Wapres menyebut jika itu menjadi hak prerogatif Presiden.

Wapres memastikan kinerja Kabinet tidak akan terganggu jika ada salah satu menteri mundur dari jabatannya.

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

