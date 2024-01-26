Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menepis kabar adanya pendekatan Presiden Jokowi kepada Megawati Soekarnoputri.
Rudy percaya jika Megawati tetap konsisten dengan capres-cawapres yang diusung koalisi PDIP. Rudy menjelaskan Megawati merupakan satu-satunya perempuan ketua umum parpol yang eksis paling lama di Indonesia.
Sebelumnya, presiden jokowi mengirimkan buket bunga kepada Megawati bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-77.
Kontributor: Septyantoro
