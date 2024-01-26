...

Detik-Detik Jembatan di Pasar Kemis Ambruk Usai Dilintasi Mobil

Aimarani, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 16:00 WIB
Inilah detik-detik saat jembatan penyeberangan di Pasar Kemis, Kab. Tangerang ambruk. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (25/1/2024).
 
Jembatan sepanjang 14 m dengan lebar 2,5 m ini ambruk setelah dilintasi tiga mobil milik warga yang akan keluar desa untuk beraktivitas.
 
Warga mengatakan kondisi jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Pengadegan ini memang sudah dalam kondisi rusak.
 
Akibat ambruknya jembatan desa ini membuat warga harus mencari jalan alternatif yang jaraknya kurang lebih 200 m dari permukiman untuk beraktivitas.
 
Reporter :Aimarani 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

