Warga Manggarai NTT tetap setia mendengarkan orasi politik Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka kampanye akbar di Stadion Golo Dukal, Jumat (26/1/2024).

Rintikan hujan terlihat tak menyurutkan semangat masyarakat Manggarai NTT. Ada yang menggunakan payung, tapi ada juga warga yang rela basah karena guyuran hujan.

Reporter :Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

