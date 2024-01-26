Warga Manggarai NTT tetap setia mendengarkan orasi politik Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka kampanye akbar di Stadion Golo Dukal, Jumat (26/1/2024).
Rintikan hujan terlihat tak menyurutkan semangat masyarakat Manggarai NTT. Ada yang menggunakan payung, tapi ada juga warga yang rela basah karena guyuran hujan.
Reporter :Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
