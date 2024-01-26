Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono mendatangi Polda Metro Jaya didampingi sejumlah advokat dan relawan pada Jumat (26/1/2024).

Aiman menyampaikan kehadiran para advokat dan relawan itu sebagai bentuk dukungan atas kebebasan berekspresi.

Aiman mengaku sangat heran atas kasus yang menjeratnya karena kritik yang disampaikan di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada Pemilu 2024 dirinya malah berujung pada jalur pidana.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

