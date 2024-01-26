...

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Resmikan TPS3R di Jakarta Timur

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 13:40 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meresmikan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di Ciracas dan Rawasari, Jakarta Timur.
 
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyaksikan proses pengolahan sampah di mesin TPS3R yang mampu mengolah sampah hingga 25 ton tersebut.
 
Heru mengatakan, Pemprov DKI sudah memiliki 11 mesin TPS3R di beberapa kecamatan, dan ditargetkan seluruh kecamatan akan memiliki mesin TPS3R.
 
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) berharap TPS3R dapat mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 
KLHK menyebut keberadaan mesin TPS3R membuat sampah yang dibuang ke TPA berkurang hingga 26 persen.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

