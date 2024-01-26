Sebuah truk diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dan petunjuk arah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat tabrakan, truk bermuatan busa tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan dan patah as roda.

Sang sopir selamat dari insiden kecelakaan ini dan muatan truk tidak tumpah ke jalan. Truk tersebut diduga hilang kendali saat disalip mobil hingga menabrak pembatas jalan dan petunjuk arah jalan.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

