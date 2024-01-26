Polisi menangkap WNA asal Amerika MZO (28) setelah menganiaya di kawasan Desa Kemenuh, Bali. Pelaku diamankan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua. Pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Bahkan pelaku sempat memukul petugas yang berusaha menangkapnya.

Saat ini pelaku diamankan di Satreskrim Polres Gianyar dan akan dilakukan pendalaman sembari mendapatkan pendampingan dari Konsulat AS. Sebelumnya video MZO memukul satpam viral di media sosial

Reporter: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News