Polisi Tangkap Bule AS yang Viral setelah Aniaya Satpam Vila di Bali

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 09:30 WIB
Polisi menangkap WNA asal Amerika MZO (28) setelah menganiaya di kawasan Desa Kemenuh, Bali. Pelaku diamankan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua. Pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Bahkan pelaku sempat memukul petugas yang berusaha menangkapnya.
 
Saat ini pelaku diamankan di Satreskrim Polres Gianyar dan akan dilakukan pendalaman sembari mendapatkan pendampingan dari Konsulat AS. Sebelumnya video MZO memukul satpam viral di media sosial
 
Reporter: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

