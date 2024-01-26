Sebuah rumah 2 lantai yang dihuni 5 kepala keluarga terbakar di kawasan Pondok Cina, Beji, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam diterjunkan

Salah satu penghuni rumah mengatakan api berasal dari lantai 2 dan langsung membesar. Jalan yang sempit dan sulitnya sumber air di lokasi kebakaran menjadi kendala upaya pemadaman.

Diduga kebakaran terjadi akibat adanya kegagalan instalasi listrik di rumah tersebut

Tak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini namun tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan dari kebakaran

