...

Rumah 2 Lantai yang Dihuni 5 Keluarga Terbakar di Depok, Jawa Barat

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 09:03 WIB
A A A
Sebuah rumah 2 lantai yang dihuni 5 kepala keluarga terbakar di kawasan Pondok Cina, Beji, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam diterjunkan
 
Salah satu penghuni rumah mengatakan api berasal dari lantai 2 dan langsung membesar. Jalan yang sempit dan sulitnya sumber air di lokasi kebakaran menjadi kendala upaya pemadaman.
 
Diduga kebakaran terjadi akibat adanya kegagalan instalasi listrik di rumah tersebut
 
Tak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini namun tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan dari kebakaran
 
Kontributor: Iyungrizki
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini