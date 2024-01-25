Inter Miami resmi memperkenalkan jersey baru untuk digunakan pada musim 2024 Liga Amerika Serikat (MLS). Jersey terbaru Inter Miami dominasi warna hitam yang dipadukan dengan sentuhan warna pink yang elegan.

Acara peluncuran jersey baru Inter Miami begitu mewah. Digelar di Royal Caribbean International, kapal pesiar terpanjang di dunia. Lionel Messi dan Luis Suarez dan para pemain The Herons, turut menjadi model yang memeriahkan acara tersebut.

Produser : Febry Rachadi

(mhd)

