Jadi Model Perkenalan Jersey Baru Inter Miami, Lionel Messi dan Luis Suarez Naik Kapal Pesiar Mewah

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 18:00 WIB
Inter Miami resmi memperkenalkan jersey baru untuk digunakan pada musim 2024 Liga Amerika Serikat (MLS). Jersey terbaru Inter Miami dominasi warna hitam yang dipadukan dengan sentuhan warna pink yang elegan.
 
Acara peluncuran jersey baru Inter Miami begitu mewah. Digelar di Royal Caribbean International, kapal pesiar terpanjang di dunia. Lionel Messi dan Luis Suarez dan para pemain The Herons, turut menjadi model yang memeriahkan acara tersebut.
 
