Disebut Alami Gangguan Kejiwaan, Siskaeee akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Rizki Falupi, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 16:00 WIB
Selebgram sekaligus tersangka kasus film porno, Siskaeee akan mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting menyebut alasan penangguhan penahanan yang akan diajukan tersebut lantaran kliennya mengalami gangguan kejiwaan.
 
Diketahui informasi terkait gangguan kejiwaan tersebut didapatkan langsung dari manajer Siskaeee. Selain itu, kuasa hukum Siskaeee akan menjaminkan dirinya sendiri kepada penyidik agar kliennya tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan serupa.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

