Vision+ dan Cameo Production baru saja memulai proses syuting untuk original series Arab Maklum 2. Berbeda dengan season pertamanya, kali ini Arab Maklum season 2 mengambil latar Bali dengan wisata eksotisnya yang terkenal.

Arab Maklum 2 adalah adalah series lanjutan dari season pertamanya yaitu Arab Maklum. Series garapan Vision+ dan Cameo Production ini bergenre drama, komedi, family. Arab Maklum 2 akan mengambil cerita keseruan keluarga arab yang berlibur ke Bali dengan segudang aksi kocak setiap karakternya.

Usama Harbatah, pemeran Aba Mahmud di Arab Maklum 2 menceritakan keseruannya saat proses syuting. Usama mengaku proses syuting kali ini lebih seru dibanding yang pertama karena lokasinya spesial di Bali.

“Arab Maklum 2 kali ini mengangkat cerita culture shock keluarga Arab ketika berlibur ke Bali. Akan ada konflik seru tetapi komedinya semakin banyak dan menghibur” ujar Usama. “Syuting di Bali lumayan challeging karena outdoor dan cuaca yang gak menentu, kadang terik banget kadang hujan, seru banget pokoknya” Lanjut Usama saat bincang santai di lokasi syuting Arab Maklum 2.

Selain itu, Steve Pattinama yang berperan sebagai sebagai Said, teman dari Aba dengan karakternya yang kocak ikut membagikan pengalamannya syuting Arab Maklum 2.

Steve sangat menantikan proses syuting Arab Maklum 2. Menurutnya, akan jadi lebih seru dengan penambahan pemain dengan karakter yang lebih berwarna lagi. Steve mengaku rela berada dibawah panas teriknya Bali untuk mendapatkan scene yang apik.

“Syuting hari ini seru banget, aku sampe harus nyusruk (jatuh ke pasir pantai) biar dapet scene yang bagus dan lebih oke dari season 1.” Ungkap Steve.

Menariknya, Arab Maklum 2 menampilkan pendatang baru yang akan membuat series ini jadi penuh komedi. Tak main-main, beberapa komika juga turut meramaikan serial ini.

“Karena kita kedatangan lebih banyak pemain, jadi unsur komedinya pasti lebih banyak, nah itu jadi perhatian lebih bagi kita karena lebih effort untuk menyatukan komedi dan chemistrynya biar jadi satu tontonan yang menarik. Bisa jadi menurut kita udah lucu, tapi menurut penonton belum.” Ujar Steve lebih lanjut.

Selain itu, Vikri Rasta pemeran Burhan mengungkapkan kegembiraannya saat bertemu dengan para pemain yang menurutnya jadi ajang reuni bertemu dengan teman lama.

“Seneng banget hari ini akhirnya ketemu lagi sama temen-temen lama di Arab Maklum sebelumnya, terus ketemu temen-temen baru lagi. Apalagi di Bali ya, jadi makin seru. Semoga season selanjutnya bisa ke kota lain” kata Vikri.

Melaksanakan syuting di Bali bukan berarti tak menemukan kesulitan, cuaca yang tak menentu membuat para pemain dan crew jadi lebih sabar, karena sewaktu-waktu bisa panas terik atau hujan deras. Para pemain berharap proses syuting berjalan lancar hingga akhir.

Nantikan Original series Arab Maklum 2 yang akan masuk dalam daftar series komedi drama Indonesia terbaru yang bisa kamu tonton di aplikasi streaming Vision+.

