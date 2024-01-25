Wapres Ma’ruf Amin menegaskan netral pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan Wapres usai Presiden Jokowi menyatakan bahwa Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pilihannya merupakan urusan hati dan personal. Wapres menegaskan tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi menyatakan untuk memihak dan ikut berkampanye saat Pemilu.

Reporter: Binti Mufarida

(mhd)

