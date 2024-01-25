...

Pria Tidak Dikenal Berusaha Membakar Masjid di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 17:00 WIB
A A A
Seorang pria tidak dikenal berusaha membakar Masjid Al Falah di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (24/1/2024) malam. 
 
Dari rekaman CCTV, pria tersebut masuk kedalam masjid sambil membawa plastik berisi bensin. Pria tersebut kemudian menyiramkan bensin dari tempat imam hingga pintu keluar masjid, dan melemparkan api hingga karpet masjid terbakar.
 
Beruntung aksi tersebut diketahui warga yang langsung memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Persitiwa ini merupakan yang ketiga kali dan pelaku merupakan orang yang sama dalam peristiwa pembakaran yang pertama dan kedua.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

