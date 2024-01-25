...

Gelar Pertemuan Bilateral, Indonesia-Tanzania Jajaki Kerjasama di Bidang Perdagangan

Raka Novianto, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/1/2024).
 
Presiden mengungkapkan Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia-Afrika forum yang akan memperkuat kerja sama selatan-selatan di mana Tanzania adalah salah satu mitra utamanya. 
 
Dalam pertemuan tadi, keduanya membahas beberapa hal terkait perdagangan, termasuk Preferensial Trade Agreement (PTA) yang akan dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan peluncuran negosiasinya dimulai tahun ini.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

