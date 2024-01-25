Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Kamis (25/1/2024) pagi masih cukup tinggi. Hasil pengamatan visual pos pengamatan Gunung Semeru mencatat adanya 20 kali letusan dengan kolom asap setinggi 900 meter dari puncak dalam 6 jam terakhir.

Nampak semburan lava pijar keluar dari kawah Gunung Semeru diikuti dengan kolom asap letusan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengimbau warga yang berada di kaki gunung untuk selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

