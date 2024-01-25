...

Empat Rumah di Bibir Sungai Hilang akibat Erosi dan Luapan Sungai Klawing

Catur Edi Purwanto, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 10:30 WIB
Empat bangunan rumah yang berada di bibir sungai hilang akibat longsor di Purbalingga, Jawa Tengah. Longsor tersebut terjadi akibat erosi yang disebabkan hujan dan luapan Sungai Klawing. Sementara itu, puluhan rumah lain kini dalam kondisi menggantung dan terancam roboh.
 
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Purbalingga akan segera menormalisasi sungai dengan menggeser aliran air sungai menjauh dari permukiman warga.
 
Kontributor: Catur Edi Purwanto 
Produser: Kristo Suryokusumo

