Petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP dan partai politik menertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) di sepanjang fly over Pasar Rebo hingga JPO TB Simatupang, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas akibat semerawutnya APK yang dipasang sembarangan.

Perwakilan partai politik dilibatkan agar mereka dapat memindahkan APK tersebut ke tempat lain yang sesuai dengan peraturan pemasangan APK Pemilu. Dari penertiban APK tersebut, terdapat 759 APK yang diturunkan dari sejumlah fasilitas umum.

