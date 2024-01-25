Okezone Update kali ini diawali dengan video wisudawan disabilitas berprestasi bernama Elo, yang bersalaman menggunakan kaki kanannya saat wisuda.

Video selanjutnya, seorang calon legislative (caleg) dari Partai Gerindra diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Depok, Jawa Barat.

Okezone Update ditutup dengan WNA asal Turki yang diberondong peluru saat berada di sebuah vila di Badung, Bali.

Reporter: Nata Arman

