Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Jepang pada laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Satu gol skuad Garuda dicetak oleh Sandy Walsh (90+1').

Sementara, tiga gol Samuarai Biru diciptakan melalui brace Ayase Ueda (6' dan 52'), serta bunuh diri Justin Hubner (88'). Kekalahan ini membuat peluang lolos Timnas Indonesia ke babak 16 besar kian menipis.

