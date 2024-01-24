...

Jelang Pemilu 2024, Pedagang Bambu di Cirebon Raup Untung Jutaan Rupiah

Toiskandar, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 08:30 WIB
Jelang Pemilu 2024 keberadaan alat peraga kampanye partai banyak terpasang di sejumlah titik. Meski terkesan semrawut, hal tersebut membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bambu. Seperti salah satu pedagang bambu di Jalan Watubelah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 
 
Dalam sebulan terakhir, penjualan bambu miliknya mengalami peningkatan drastis. Hal itu dipengaruhi dengan banyaknya pesanan untuk keperluan alat peraga kampanye. 
 
Pada hari biasa penjualan bambu hanya 200-300 batang kini mencapai 1.000 batang per hari. Untuk satu batang bambu dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp30.000 per ikat isi 4 batang. 
 
Kontributor: Toiskandar 
Produser: Akira AW

(fru)

