Nikmati Pindang Ikan Berlatar Jembatan Ampera, Alam Ganjar: Aku Suka Keliling Indonesia

Erwin Setiawan, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 22:15 WIB
Alam Ganjar berburu kuliner khas pindang ikan saat berkunjung ke Palembang, Rabu(24/1). Putra Ganjar Pranowo ini menyantap pindang ikan sembari menikmati megahnya Jembatan Ampera dan Sungai Musi.
 
Alam Ganjar yang baru pertama mencoba pindang ikan sangat menikmati masakan khas Palembang tersebut. Mencoba hal baru dengan berkeliling Indonesia merupakan hobi yang sangat mengasyikkan bagi Alam Ganjar.
 
Kontributor:Erwin Setiawan

(mhd)

