Angin puting beliung terjang dan rusak puluhan rumah warga di Alor, NTT, Rabu(24/1). Angin puting beliung pertama kali muncul dari lautan dan bergerak ke darat menyapu puluhan rumah.

Akses penerangan lumpuh total akibat jaringan listrik yang terganggu akibat banyak tiang roboh. Sejumlah warga terdampak masih mengungsi ke rumah tetangga dan berharap bantuan Pemerintah Daerah.

Kontributor: Danny Manu

