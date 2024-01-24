Seorang pekerja tewas setelah tertimpa lemari besi di sebuah ruko di Kawasan Jalan Perak Timur, Surabaya, Rabu(24/1). Peristiwa tersebut terjadi saat pekerja mengemas barang milik sebuah bank swasta untuk pindahan kantor.

Brangkas tersebut hendak diturunkan dari lantai dua dengan menggunakan peralatan manual namun diduga tak kuat menahan beban, lemari tersebut terlepas dan jatuh menimpa korban. Jenazah langsung dibawa ke RSUD dr Soetomo untuk diautopsi.

Kontributor: Nur Syafei

(mhd)

