Ibu dan Anak Tewas Tertabrak Truk Fuso di Kembangan, Jakarta Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 15:00 WIB
Dua pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk fuso di Jalan Outer Ring Road Kembangan, Jakarta Barat. Kedua korban yang merupakan ibu dan anak ini tewas mengenaskan setelah sempat terseret oleh truk tersebut.
 
Kecelakaan terjadi saat kedua korban yang melintas dari putaran jalan kolong tol tertabrak truk melintas dari arah Cengkareng. Diduga, kedua korban kurang berhati-hati saat melintas hingga tak mengetahui datangnya truk dari arah belakang.
 
Kedua jenazah dievakuasi ke RSUD Tangerang, sementara sopir truk sudah diamankan pihak kepolisian.
 
