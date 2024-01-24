Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Rabu (24/1/2024) siang dan menyemburkan material vulkanik. Semburan material vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke sisi utara dan barat laut.

Berdasarkan pantauan dari pos pengamatan Gunung Semeru, terjadi 8 kali letusan dengan tinggi kolom asap 200-800 meter dari puncak. Tingginya intensitas letusan menyebabkan endapan material vulkanik hasil letusan menumpuk di puncak Gunung Semeru.

BPBD Lumajang meminta warga untuk waspada karena menumpuknya endapan material vulkanik bisa mengakibatkan awan panas guguran dan banjir lahar jika terjadi hujan deras di wilayah puncak.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

