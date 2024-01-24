...

Menteri ATR/BPN Hadi: 2,9 Juta Bidang Tanah Redistribusi Telah Diserahkan kepada Rakyat

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 09:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengungkap program redistribusi tanah sudah berjalan sejak 1961.
 
Hadi mengklaim, di era Presiden Jokowi hal itu semakin diakselarasi dengan penerbitan sertifikat atas redistribusi tanah.
 
Hadi menjelaskan, redistribusi merupakan proses peralihan tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.
 
