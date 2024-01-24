...

Alam Ganjar Mabar dan Talkshow Bersama Komunitas E-Sport Kota Semarang

Kristadi, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 07:00 WIB
Alam Ganjar menghadiri acara Sat Set Main Bareng dan Talkshow bersama Komunitas E-Sport. Lokasi di Hetero Space UMKM Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam. 
 
Hadir sebagai pembicara, Alam memaparkan tantangan dan prospek dunia E-Sport kedepannya. Alam juga menyebut hobi E-Sport bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. 
 
Selain memberikan pemaparan, Alam juga mengajak mabar sejumlah anak muda pecinta E-Sport
 
Kontributor: Kristadi 
Produser: Akira AW

(fru)

