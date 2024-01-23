Rumah Edukasi sukses menggelar kompetisi Greenmech di Indonesia, dengan menggandeng beberapa universitas. Lomba digelar kali ini terbagi dalam beberapa kategori dan kelas.

Lomba regional diikuti 103 tim dari 58 SD, SMP, dan SMA. Kompetisi ini sebagai pemanasan sebelum gelaran kompetisi nasional pada 25-26 Mei mendatang, sementara kompetisi internasional digelar pada 3-4 Agustus 2024.

