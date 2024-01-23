...

Rumah Edukasi Sukses Gelar Kompetisi Robotik Greenmech

Nata Arman, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 15:30 WIB
Rumah Edukasi sukses menggelar kompetisi Greenmech di Indonesia, dengan menggandeng beberapa universitas. Lomba digelar kali ini terbagi dalam beberapa kategori dan kelas.
 
Lomba regional diikuti 103 tim dari 58 SD, SMP, dan SMA. Kompetisi ini sebagai pemanasan sebelum gelaran kompetisi nasional pada 25-26 Mei mendatang, sementara kompetisi internasional digelar pada 3-4 Agustus 2024.
 
Host: Nata Arman

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

