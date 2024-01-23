Hujan deras menyebabkan ratusan hektare sawah petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir.

Banjir menenggelamkan ratusan hektare sawah petani di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Jombang. Akibatnya, bibit padi yang baru 5 hari ditanam tenggelam dan sebagian hanyut tersapu banjir.

Petani menduga banjir terjadi akibat kondisi sungai yang ada tidak memadai sehingga perlu dilakukan normaliasi.

Kontributor: Mukhat Bagus

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News