Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, tidak membuntuti dan tidak merasa dibuntuti siapa pun saat turun ke daerah-daerah untuk menemui warga menjelang Pilpres 2024.

Diketahui, Kunjungan Ganjar ke Salatiga kali ini didahului Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, pada Senin (22/1/2024), untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima masyarakat.

Pada beberapa kunjungan ke daerah lainnya, Diketahui Ganjar selalu mendahului Jokowi.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News