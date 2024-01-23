...

Ganjar Pranowo Merasa Tidak Dibuntuti Presiden Joko Widodo saat Kunjungi Jawa Tengah

Giffar Rivana, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 18:45 WIB
Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, tidak membuntuti dan tidak merasa dibuntuti siapa pun saat turun ke daerah-daerah untuk menemui warga menjelang Pilpres 2024.
 
Diketahui, Kunjungan Ganjar ke Salatiga kali ini didahului Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, pada Senin (22/1/2024), untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima masyarakat.
 
Pada beberapa kunjungan ke daerah lainnya, Diketahui Ganjar selalu mendahului Jokowi.
 
