Kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan terjadi pada Selasa (23/1) siang, di Jalur Puncak, Tugu Selatan, Kabupaten Bogor.

Polisi mengatakan ada korban dalam kecelakaan tersebut. Namun, hingga kini jumlah korban belum diketahui pasti

Adapun kendaraan yang terlibat di antaranya mobil boks dan mobil pribadi.

Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Polisi masih di lokasi untuk menangani kecelakaan.

