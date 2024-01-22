Ganjar Pranowo menghadiri Hajatan Rakyat Lampung di Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Dalam kampanye yang dihadiri oleh ribuan pendukung, Ganjar Pranowo tampil dengan mengenakan kain dan penutup kepala khas Lampung bernama Tukkus.

Kampanye terbuka tersebut diikuti ribuan massa simpatisan pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ribuan pendukung pun semarak menyambut kehadiran Ganjar. Ganjar sendiri mengatakan partai politik pendukung semakin solid jelang pemungutan suara.

