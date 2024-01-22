Alam Ganjar mengunjungi Desa Wisata Brayut di Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta, Senin (22/1).

Putra Capres Nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini mengaku terkesan dengan berbagai potensi wisata dan warisan budaya yang dikembangkan masyarakat

Alam Ganjar mengajak anak-anak muda desa setempat untuk terus berinovasi agar potensi wisata dan budayanya bisa naik kelas.

Alam berharap kedepan Desa Wisata Brayut terus berkembang dengan segala nilai sejarah dan potensi budaya termasuk dalam peningkatan perekonomian wisata di pedesaan.

Kontributor: Heru Trijoko

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News