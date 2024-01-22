Polisi berhasil menangkap 4 pelaku pembakaran saat iring iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pelaku menyusup dan kemudian membakar bangunan saat iring-iringan jenazah Lukas Enembe melintas. Keempat pelaku mengakui perbuatan mereka dengan motif membuat kegaduhan di Kota Jayapura.

Polisi masih mencari pelaku lainnya termasuk dalang peristiwa yang menyebabkan kerugian mencapai Rp7 miliar.

Kontributor: Fredy Nuboba

(rns)

