Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo mengusulkan agar debat final Calon Presiden (Capres) yang akan dilaksanakan KPU RI pada 4 Februari 2024 tidak menggunakan format tanya jawab bergantian melainkan adu argumen maupun data dengan saling potong.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo di Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Konsep saling potong tersebut kata Ganjar Pranowo amat penting agar masyarakat dapat memahami kapabilitas dari masing-masing Capres dalam berkomunikasi dan menguasai persoalan bangsa.

