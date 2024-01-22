Capres nomor 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar debat final capres pada 4 Februari 2024 tak menggunakan format tanya jawab bergantian. Melainkan adu argumen maupun data dengan saling potong antar panelis

Konsep tersebut amat penting agar masyarakat dapat memahami kapabilitas dari masing-masing capres dalam berkomunikasi dan menguasai persoalan. Hal itu disampaikan Ganjar usai memberikan sambutan di Grha Oikumene, Senin (22/1)

Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus

Produser: Akira AW

