Capres nomor 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar debat final capres pada 4 Februari 2024 tak menggunakan format tanya jawab bergantian. Melainkan adu argumen maupun data dengan saling potong antar panelis
Konsep tersebut amat penting agar masyarakat dapat memahami kapabilitas dari masing-masing capres dalam berkomunikasi dan menguasai persoalan. Hal itu disampaikan Ganjar usai memberikan sambutan di Grha Oikumene, Senin (22/1)
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Akira AW
(fru)
